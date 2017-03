Revelando os mistérios da arte da animação, “História Antes de uma História”, que levou 13 anos para ser concluída, chega aos cinemas de São Paulo no dia 16 de março, pelo CineSesc, e fica em cartaz até o dia 22. A animação é o primeiro longa-metragem de Wilson Lazaretti, que há mais de 40 anos se dedica a essa arte.

Com codistribuição da Spcine, empresa de desenvolvimento do audiovisual da Prefeitura de São Paulo, a animação apresenta a trajetória de Dr. K, um velho senhor que gosta muito de caminhar. No decorrer de uma de suas andanças, acaba encontrando vários objetos que o ajudarão a desvendar os grandes mistérios da técnica da animação. Como um desenho animado aprende a “andar”? O que acontece quando uma personagem é criada sem um coração? O que animar primeiro: um ovo ou uma galinha?

Em 78 minutos, Dr. K mergulha no mágico mundo da animação, ao lado do menino Matias, da menina Laurinha e da galinha Melodia, que vão conhecer e experimentar na prática as diversas etapas e instrumentos necessários para dar vida a uma história. A trilha traz canções nas vozes de Elza Soares, que interpreta duas músicas da Feiticeira, Ná Ozetti, que faz a voz da Folha Branca, e inúmeras referências a grandes compositores clássicos como Bizet, Bach, e Carlos Gomes, entre outros.

Concluído em 2014, o filme de Lazaretti foi exibido no Brasil somente em algumas sessões especiais, mas passou por festivais de países como Portugal, Croácia, Grécia, Argentina, França e Cuba.

As sessões de “História Antes de uma História” acontecem em cinco CEUs (Centro Educacional Unificado) – Meninos (16/3), Aricanduva (16/03), São Rafael (22/3), Feitiço da Vila (23/3) e Perus (29/3). Todas as sessões começam às 16h e são gratuitas. Ao fim de cada sessão, haverá oficinas com monitores do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, com alguns brinquedos ópticos, como o zootroscópio, que faz parte da pré-história do cinema e também é apresentado no filme.