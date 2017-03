O Festival Visões Periféricas, que acontece entre os dias 4 e 11 de setembro, está com as inscrições abertas até 16 de abril, pelo site www.visoesperifericas.org.br. Ao longo de seus dez anos ininterruptos, o festival estimulou o surgimento, crescimento e conexão de projetos de produção e difusão audiovisual espalhados pelo Rio de Janeiro e Estados do país.

O Visões Periféricas integra a seguintes mostras competitivas em caráter permanente: Visorama (filmes produzidos por alunos de oficinas, escolas livres e projetos de formação em audiovisual de todo o país); Fronteiras Imaginárias (filmes produzidos por realizadores independentes e coletivos de audiovisual de diferentes Estados do Brasil); Cinema da Gema (panorama de filmes realizados por diretores cariocas e fluminenses); Tudojuntoemisturado (filmes de até 5 minutos exibidos e votados exclusivamente na internet). O festival também possui uma mostra informativa, a Panorâmica (filmes com duração de pelo menos 40 minutos).