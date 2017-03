O diretor Fernando Fraiha estreia na direção de longas-metragens com a comédia La Vingança. O filme, que participou da Première Latina no Festival do Rio 2016 e da 40ª Mostra Internacional de Cinema, e foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Cleveland (EUA), Festival de Cinema de Punta del Este (Uruguai), Encontro do Cinema Sul-Americano em Marselha (França) e Festival Internacional de Cinema de Trondheim (Noruega), estreia dia 16 de março nos cinemas, com distribuição da Paris Filmes e Downtown Filmes. A produção é da Querosene Filmes e Paris Produções, a coprodução é assinada por Zarlek Producciones, Biônica Filmes, Globo Filmes e Telecine.

Rodado inteiramente na Argentina, na capital Buenos Aires e na pequena cidade de Capilla del Señor, La Vingança conta a história de Caco (Felipe Rocha), um dublê de cinema fracassado que, após receber a enigmática mensagem “Precisamos conversar” de sua namorada Julia (Leandra Leal), resolve fazer uma surpresa e pedi-la em casamento. Mas acontece algo que ele jamais poderia imaginar: ele acaba encontrando-a nos braços de um argentino.

Vadão, o melhor amigo de Caco, arrasta o ex-futuro noivo até a Argentina numa viagem nonsense em busca de vingança. Enquanto Vadão tenta reviver a adolescência com o amigo, Caco segue focado em reconquistar seu amor. O destino dessa aventura poderá ser a maior de todas as revanches – ou, como se diz em bom portunhol, “La vingança”. Mas as coisas começam a sair bem diferentes do planejado para os dois amigos.

Numa divertida combinação de comédia, romance e road movie, a mistura de humor e peripécias de La Vingança segue na linha de filmes como Superbad: É Hoje, Se Beber… Não Case, Pequena Miss Sunshine e Y tu Mamá También – mas adaptado pela primeira vez para a cômica rivalidade entre Brasil e Argentina.