A mostra Corpos da Terra – Imagens dos Povos Indígenas no Cinema Brasileiro, que acontece na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, de 4 a 16 de abril, apresenta 39 filmes que traçam um panorama da relação entre os povos originários e o cinema. O projeto tem curadoria de Eric Macedo, Flora Bezerra, Gabriel Meyohas e Thiago Ortman.

Foram selecionados curtas, médias e longas-metragens que abordam diferentes aspectos da vida e da história indígena no país, dando atenção especial à relação entre os povos e a terra, seus diferentes modos de ocupação do espaço e às histórias de usurpação de seus territórios tradicionais.

Durante a mostra, o público poderá conferir produções cinematográficas recentes dos próprios índios, entre elas Bicicletas de Nhanderu (2011), Índio Cidadão (2014) e Karai Ha’egui Kunhã Karai ‘ete: Os Verdadeiros Líderes Espirituais (2014), além de obras fundamentais do cinema brasileiro, como Descobrimento do Brasil (1936), Idade da Terra (1980), Serras da Desordem (2006), e outras mais atuais, como Martírio (2016) e Taego Ãwa (2016).

Na terça-feira de abertura (4), haverá uma sessão especial, às 19h, com a exibição do filme Taego Ãwa (2016), de Marcela e Henrique Borela. Nos dias 7 e 14 de abril (sextas-feiras), as sessões de Uaka (1988) e 500 Almas (2017) terão a presença de seus respectivos diretores, Paula Gaitán e Joel Pizzini.

Além da programação de filmes, serão promovidos dois debates e uma roda de bate-papo a respeito de questões sobre os povos indígenas e sua relação com a produção cinematográfica nacional. No dia 6 de abril (quinta-feira), às 19h, o debate Demarcação: Uma Questão de Primeira Ordem reúne Eduardo Viveiros de Castro e Francineia Fontes. No dia 9 de abril (domingo), às 19h, Renata Tupinambá e Alberto Alvares discutem as diferentes maneiras como os índios foram e são retratados no cinema brasileiro no debate Olhares e Construções: Indígenas nas Telas.

E no dia 13 de abril (quinta-feira), às 19h, ocorre a roda de bate-papo Mulheres Indígenas na Cidade, com a presença de importantes vozes femininas, como a jornalista, indígena urbana e fotógrafa Sallisa Rosa, a mestranda em antropologia e guarani nhandeva, Sandra Benites, e a estilista e artesã da etnia anambé, Maria do Socorro Borges. A roda será uma conversa aberta, pautada pelas vivências de mulheres indígenas na cidade. O encontro será realizado no saguão da Caixa Cultural Rio de Janeiro, com entrada franca.

Mais informações sobre a mostra, no site www.facebook.com/corposdaterra.

Data: 4 a 16 de abril

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Cinemas 1 e 2 – Av. Almirante Barroso, 25 – Centro (Metrô: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes CAIXA pagam meia

Lotação: Cinema 1 – 78 lugares (mais três para cadeirantes) / Cinema 2 – 80 lugares (mais dois para cadeirantes)

Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 10h às 20h

Acesso para pessoas com deficiência