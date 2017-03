Estão abertas, até o dia 8 de maio, as inscrições para a 4ª Mostra da Diversidade Sexual de Campinas – IV MoDive-Se, para produções audiovisuais de curta, média e longas-metragens, realizadas em qualquer período e que possuam ou tangenciem a temática LGBT. Não há restrições quanto a tempo ou número de filmes por diretor. O regulamento e as inscrições podem ser conferidos através do site www.modive.se.

Na edição deste ano, novamente será aberto edital específico para a seleção de intervenções artísticas que acontecerão antes das sessões dos filmes. O edital para as intervenções será lançado no começo de maio.