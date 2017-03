"Pink", de Aniruddha Roy Chowdhury

A mostra Devi: Mulher em Cena, que acontece na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 21 de março a 2 de abril, faz um recorte na mais extensa cinematografia mundial – a indiana – focando a mulher como a grande protagonista. Serão exibidos 12 filmes que tratam do papel da mulher na Índia, revelando as diferentes facetas dentro de uma sociedade complexa e diversa, que caminha entre tradições milenares e estilo de vida moderno e global.

A curadora Carina Bini priorizou obras dirigidas por mulheres e que foram realizadas nas últimas três décadas, alcançando produções de diversas regiões do país e privilegiando o cinema autoral.

Retratando uma tradição milenar de culto ao feminino, mas que atualmente vem enfrentando contradições ao expor ações de misoginia, os filmes da mostra apresentam uma provocante reflexão sobre qual a condição da mulher no século XXI. Entre os destaques da programação, estão o recente filme de Bollywood Pink (2016), de Aniruddha Roy Chowdhury, Uma Mulher e Dois Homens (2008), de Adoor Gopalakrishnan, um dos mestres do cinema indiano autoral, e Gulabi Gang (2012), de Nishtha Jain, que retrata a luta de um grupo ativista que combate a violência contra a mulher na Índia.

Carina Bini apresentará sua própria visão da sociedade indiana no filme India, my Love Story (2016), que será exibido junto com Devoto (2010), de Marina Gante, em um sessão de obras de cineastas brasileiras realizadas na Índia.

A mostra ainda inclui uma série de atividades ao longo dos doze dias de exibições. Na terça-feira de abertura (21), às 17h, haverá uma apresentação de dança indiana Mohiniattan, com Ludymilla Van Lameren, na sala de cinema.

Já o foyer da Caixa Cultural Rio de Janeiro será palco de duas atividades gratuitas: no dia 25 de março (sábado), às 15h30, a dançarina Susane Travassos faz uma apresentação de dança indiana Kathak e, no dia 1º de abril (sábado), às 16h, o músico Jean Cristophe Aveline faz um concerto de música indiana.

A programação também conta dois debates, ambos com entrada franca. No dia 23 de março (quinta), às 19h, a curadora Carina Bini, a professora de Vedanta e Sânscrito Glória Arieira e a cineasta Marina Gante conversam sobre “A mulher na sociedade indiana do século XXI”. E, no dia 30 de março (quinta), às 19h, o tema “O olhar feminino no cinema indiano” será debatido com nova participação da curadora da mostra, ao lado da pesquisadora Marina Costin, que faz parte do Coletivo Elviras de críticas de cinema, e da cineasta Lucia Murat.

A programação completa do evento pode ser acessada na página da mostra no Facebook pelo link www.facebook.com/mostracinemaindiano.

Mostra Devi: Mulher em Cena

Data: de 21 de março a 2 de abril

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1 e Foyer – Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes CAIXA pagam meia.

Lotação: 78 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 10h às 20h

Acesso para pessoas com deficiência