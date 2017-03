Durante os meses de março e abril, o Cinema da USP – CINUSP Paulo Emílio – apresenta a 6ª edição da mostra Novíssimo Cinema Brasileiro. A programação conta com convidados debatendo diversos temas sociais e produções brasileiras recentes, que serão apresentadas entre os dias 13 de março e 7 de abril, com sessões às 16h e às 19h.

Nesta edição, serão exibidos 22 longas-metragens, sendo seis pré-estreias e diversos filmes premiados, como Cinema Novo, de Eryk Rocha, e Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, e uma sessão especial de curtas sob o título “Resistência e Vivência do Feminino”, a fim de discutir temas como a identidade negra, a repressão sexual e a violência doméstica.

Além da exibição dos filmes, algumas sessões noturnas também contarão com debates e conversas com os diretores e mesas voltadas à questões propostas pelas obras. No primeiro dia da mostra, Beto Brant debate com o público o filme-documentário Pitanga. A película retrata a vida, a obra, a trajetória e a carreira de Antônio Pitanga.

No dia 22 de março, Vladimir Safatle debate com Dora Longo Bahia o filme O Caso Dora, que relaciona filosofia, ativismo político e história da arte. Já em 4 de abril, os diretores Vincent Carelli e Tatiana Almeida (Tita) conversam com Esther Hamburger sobre o premiado Martírio, que retrata o genocídio da tribo indígena Guarani Kaiowá.

A mostra Novíssimo Cinema Brasileiro traz produções recentes do cinema nacional e também de proeminentes diretoras. Doze mulheres participam da programação exibindo seus filmes, como Anna Muylaert com o novo Mãe Só Há Uma e Marília Rocha com o vencedor do Festival de Brasília A Cidade onde Envelheço.

A programação completa da mostra está disponível no site www.usp.br/cinusp.

6ª Mostra Novíssimo Cinema Brasileiro

Data: 13 de março a 7 de abril, sessões às 16h e às 19h

Local: Sala Cinusp Paulo Emílio – Rua do Anfiteatro, 181 – Colméia – Favo 04, Cidade Universitária, São Paulo – SP – (11) 3091 3540 ou www.prceu.usp.br/cinusp