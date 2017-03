A famosa Pedra da Gávea, o Jóquei Clube, o Parque da Cidade, além de ruas, bares, restaurantes e outros lugares emblemáticos do charmoso bairro da zona sul carioca ganharam um tom noir no primeiro filme de Marcílio Moraes, O Crime da Gávea. Adaptado do romance homônimo do experiente autor e roteirista, que também assina a produção e a direção de finalização do longa-metragem, O Crime da Gávea é um filme de amor e mistério, com aguda visão crítica da sociedade brasileira e reflexões de caráter existencial.

No elenco, Simone Spoladore, Aline Fanju, Ricardo Duque, Silvio Guindane, Roberto Birindelli e Celso Teddei. A estreia nos cinemas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília será no dia 9 de março, com distribuição da Elo Company.

A trama começa com um misterioso assassinato. A falta de sentido aparente e a estranheza do crime se tornam evidentes nos primeiros momentos da investigação. No interrogatório a que é submetido, Paulo, o jovem viúvo de Fabiana, percebe que é o primeiro suspeito, o que aumenta o absurdo da situação em que vive. Logo após o depoimento, ele marca encontro com uma colega de trabalho, Elisa, mulher bonita, sensual, e se revela que os dois mantêm um caso eventual.

Certo dia, o Detetive mostra a Paulo e aos pais de Fabiana fotos que encontrou na câmera fotográfica da vítima. Foram tiradas poucos meses antes dela morrer. Em uma dessas fotos, Paulo vê um sujeito aparentemente captado por acaso. Sua obsessão passa a ser este homem. Paulo descobre que ele é professor, apaixonado pelos lendários mistérios que envolvem a Pedra da Gávea, e o segue até o topo da montanha. O confronto entre os dois que ali ocorre é ambíguo, tanto nos diálogos, envolvendo temas existenciais e metafísicos, como pelo desfecho.