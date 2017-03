Em 1959, na cidade de Hiroshima, o acaso faz com que o caminho de um arquiteto japonês (Fiji Okada) se cruze com o de uma atriz francesa (Emmanuelle Riva), que está no Japão em um trabalho que tem, como tema, a paz. Apesar de ambos serem casados, envolvem-se romanticamente e, mais do que isso, tornam-se confidentes. Em seu primeiro longa de ficção, Alain Resnais explora a memória de ambos enquanto aguardam o momento em que ela deverá voltar à França.

Clássico absoluto do cinema francês e ícone da Nouvelle Vague, “Hiroshima meu Amor” foi indicado à Palma de Ouro em Cannes e recebeu, do Sindicato Francês dos Críticos de Cinema, o prêmio de melhor filme em 1959. O primeiro longa protagonizado por Emanuelle Riva (24/2/1927 – 27/1/2017), chega às telas brasileiras em versão restaurada pouco mais de um mês após a morte da estrela francesa. O projeto Clássica leva a obra-prima de Alain Resnais aos cinemas brasileiros, em 9 de março, nas cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Teresina e Brasília, com distribuição da Zeta Filmes.