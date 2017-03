De 24 a 28 de abril, acontece na Cidade de Goiás a primeira edição do OFcine – Oficina de Formação de Assistentes para Cinema, um projeto que tem como objetivo a formação prática de profissionais para o mundo do trabalho do audiovisual brasileiro. As inscrições para o OFcine estão abertas até 30 de março e podem ser feitas online, pelo formulário eletrônico disponível no endereço http://migre.me/weMGV.

O trabalho de formação será dividido em quatro módulos, sendo que para cada um deles são disponibilizadas 10 vagas. Os participantes precisam escolher entre: 1. Assistência em Produção e Produção Executiva; 2. Assistência em Câmera e Loggagem; 3. Assistência em Maquinária e Elétrica; Assistência em arte, figurino e caracterização.

Os oficineiros convidados para o trabalho de formação, todos vasto currículo no mercado audiovisual, cada uma com conhecimentos específicos de sua área de atuação, são Joelma Paes e Luana Otto (Assistência em Produção e Produção Executiva); Kaco Olímpio (Assistência em Câmera e Loggagem); Chico Macedo e Elinaldo Revis (Assistência, respectivamente, em Maquinária e Elétrica); e Carol Breviglieri (Assistência em Arte, Figurino e Caracterização).

Além dos oficineiros, integram a equipe do OFcine os professores e cineastas Carlos Cipriano e Marcela Borela, que ficarão responsáveis pela direção e concepção de cenas para as filmagens.