Com ampla participação internacional, a cada edição, o RioContentMarket recebe representantes da indústria audiovisual de diversos países. Neste ano, o maior mercado audiovisual da América Latina conta com a participação do CNC – Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, com a presença de sua presidente, Frédérique Bredin. O CNC é responsável por supervisionar a política de apoio à produção audiovisual na França.

O mercado audiovisual francês é rico em parcerias de coprodução. O país mantém 56 acordos bilaterais, que geraram aproximadamente 142 filmes coproduzidos com 41 parceiros estrangeiros em 2015. Os filmes de coprodução internacional representam 47,3% do total de filmes aprovados pelo CNC em 2015.

Frédérique Bredin fala no dia 8, às 16h30, sobre incentivos para coproduções internacionais e prospectos de parceria de coprodução entre Brasil e França. Um acordo entre ambos os países foi assinado pela primeira vez em 1969, e já foi renovado duas vezes, em 1985 e 2010. A presidente fará também uma apresentação do CNC no âmbito dos 70 anos da instituição.

À frente do CNC desde 2013, a executiva tem no currículo passagens pelo grupo de mídia Lagardere Active como diretora-geral, no Le Journal du Dimanche como editora, foi Ministra da Juventude e Esportes de 1991 a 1993 e secretária nacional do Partido Socialista francês, responsável por cultura e comunicação entre 1995 e 2000.

Durante o RioContentMarket, diversos grupos de mídia e canais franceses têm presença confirmada, como o Webedia, através da WDS Studios, a France Télévisions, o Canal+, a Gaumont Télévisions, entre outros. O RioContentMarket também contará com a presença de uma delegação francesa composta pelas produtoras Bonne Pioche, Decia Films, Day For Night Productions, Dandelooo, Gédéon Programmes, De Films Em Aiguille, Unité de Production.

Confira no site do evento a programação completa do RioContentMarket.