O Centro Cultural Banco do Brasil promove, de 29 de março e 10 de abril, a 1ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo – Especial Mohamed Khan, em São Paulo. Serão exibidos 12 longas-metragens dirigidos por Mohamed Khan (1942-2016), considerado um dos fundadores do Neorrealismo no cinema egípcio e um dos mais premiados do país. Defensor das causas femininas e conhecido pela direção de filmes polêmicos e que abordam temas de interesse social, Khan expôs ao mundo uma sociedade egípcia pouco conhecida, porém muito semelhante a outras sociedades, inclusive à brasileira.

Khan morreu no Cairo, em julho de 2016, e deixou para a história uma série de filmes estrelados pelos mais importantes atores e atrizes do país. Com a sua produção, denunciou a opressão sofrida pelas mulheres egípcias e o desejo de combater os males sociais.

Mohamed Khan era um defensor da causa das mulheres e famoso por filmes que retratam o cotidiano dos cidadãos egípcios, revelando idiossincrasias da sociedade contemporânea como o preconceito, o adultério e o esgotamento dos grandes centros urbanos. Foi considerado pela crítica um dos fundadores do cinema realista egípcio, que ajudou a construir ao longo de sua carreira, iniciada nos anos 1980, junto de nomes como Atef El-Tayeb, Bashir al-Dik, Khairy Beshara, Daoud Abd El-Sayed, Ali Badrakhan e Raafat El-Mihi. Apesar das recentes conquistas sociais obtidas por diversos países árabes ao redor do mundo, ainda se pode verificar muitas injustiças, arcaísmos e discriminação de gênero. Nesse sentido, Mohamed Khan foi arrojado e enfrentou, ao longo de sua carreira, muita resistência e grandes barreiras por abordar questões tão delicadas na cultura árabe, em especial egípcia.

Além das questões sociais e de direitos humanos, Mohamed Khan levou para as telas o dia-a-dia, as experiências, as conquistas, o sofrimento, o amor e a fúria da sociedade egípcia. Fazendo uso frequente de movimentos de close up, que marcam sua cinematografia; em alguns de seus trabalhos, mostrou uma sociedade egípcia pouco conhecida pelo mundo e que se assemelha aos padrões ocidentais.

O diretor, filho de pai paquistanês e mãe ítalo-egípcia, estudou cinema em Londres na The London International Film School no início dos anos 1960. Foi diretor-assitente no Líbano nesse período em 1962-63 e, posteriormente e em Londres, onde publicou a seminal obra “Introduction to the Egyptian Cinema” [Introdução ao Cinema Egípcio], em 1969. A maior parte de sua produção, porém, foi realizada no Cairo para onde mudou-se em 1977, tratando de temas sociais, da vida cotidiana da metrópole árabe e, sobretudo, a vida feminina em meio à sociedade patriarcal local. São contabilizados 11 curtas e 24 longas-metragens em quase 50 anos de carreira. Em 2014, quando recebeu a cidadania egípcia, seu penúltimo filme, “Factory Girl” (2013), foi indicado pelo Egito para a categoria de melhor filme estrangeiro para o Oscar.

Além da exibição dos filmes, no dia 29 de março, às 18h45, o CCBB promove uma conversa com especialistas sobre a produção do cineasta com mediação do produtor da mostra, o egípcio Amro Saad.

A programação da mostra pode ser conferida no site http://culturabancodobrasil.com.br/portal/1a-mostra-de-cinema-egipcio-contemporaneo.

1ª Mostra de Cinema Egípcio Contemporâneo – Especial Mohamed Khan

Data: 29 de março a 10 de abril

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB SP – Rua Álvares Penteado, 112 – Centro – São Paulo/SP – Próximo às estações Sé e São Bento do Metrô – (11) 3113 3651

Ingressos: R$ 10,00 (meia R$ 5,00)

Funcionamento da bilheteria: das 9 às 21h, de quarta a segunda

Capacidade do cinema: 70 lugares

Acesso e facilidades para pessoas com deficiência física / Ar-condicionado / Loja / Café Cafezal