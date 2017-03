Foi entregue, no último sábado, em Los Angeles, os prêmios do Independent Spirit Awards, o Oscar do cinema independente. E pela primeira vez, na história da premiação, um brasileiro recebe é premiado. A produtora brasileira RT Features, de Rodrigo Teixeira (à direita, na foto), ganhou o prêmio de Melhor Filme de Estreia e Melhor Roteiro de Estreia com o longa “A Bruxa”, em parceria com a Parts and Labor.

Dirigido pelo norte-americano, Robert Eggers, a produção aclamada pela crítica e a segunda maior bilheteria independente dos EUA de 2016, fez quase um milhão de espectadores no Brasil e recebeu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Sundance, em 2015.

Além de “A Bruxa”, outro filme produzido pela RT Features foi indicado ao prêmio de Melhor Roteiro, “Little Men”, escrito pelo também brasileiro Mauricio Zacharias.