Durante o mês de março, a ANCINE apoia a participação de 25 obras audiovisuais brasileiras em 11 festivais internacionais. A ajuda vem do Programa de Apoio à Participação Brasileira em Festivais, Laboratórios e Workshops Internacionais, que concede auxílios diversos, dependendo da classificação de cada evento: apoio A – confecção de cópia legendada, envio de cópia e apoio financeiro; B – envio de cópia e apoio financeiro; C – envio de cópia.

Entre os dias 1 e 8 de março, aconteceu na capital portuguesa o Festin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. Para o evento, a ANCINE concedeu apoio a três filmes que concorreram na competição de longa-metragem: “Para Ter Onde Ir”, de Jorane Castro; “Animal Político”, de Tião; e “Comeback”, de Érico Rossi, que venceu o Prêmio da Crítica de melhor longa de ficção e melhor realizador. O festival premiou ainda outras obras nacionais, como “Big Jato”, de Cláudio Assis; “Curumim”, de Marcos Prado; “Todos”, de Marilaine Castro da Costa e Alberto Cassol; “BR 716”, de Domingos de Oliveira; “Lua em Sagitário”, de Márcia Paraíso; “Rosinha”, de Gui Campos; “O Projeto do meu Pai”, de Rosaria; e “Pequenos Animais sem Dono”, de Maju de Paiva.

No Festival Internacional de Cinema de Cartagena das Índias, que aconteceu de 1 a 6 de março, o apoio foi para “A Casa Cinza e as Montanhas Verdes”, de Deborah Viegas, e “O Estacionamento”, de William Biagioli, que participaram da Mostra Competitiva de Curtas-Metragens; e “Arábia”, de Affonso Uchôa e João Dumans, que concorreu na Competição Oficial. “Aquarius”, de Kleber Mendonça, recebeu o prêmio de melhor filme na mostra Gemas do evento colombiano.

No Festival de Cinema de Miami, nos Estados Unidos, os filmes O Gato de Havana”, de Dacio Malta, e “Vinte Anos”, de Alice de Andrade, receberam apoio da ANCINE para participar da competição Knight Documentary Achievement Award.

Entre 10 e 17 de março, acontece o FICG – Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México. A ANCINE apoia a participação do longa “As Duas Irenes”, de Fabio Meira, e dos curtas-metragens “Rosinha”, de Gui Campos, e “Pássaros na Boca”, de Gustavo Ribeiro. Já no Festival South by Southwest, o auxílio vai para o documentário “Divinas Divas”, de Leandra Leal, que participa da “Seleção Global” do evento norte-americano.

No festival New Directors/New Films, de Nova Iorque, que acontece de 15 a 26 de março, nos Estados Unidos, dois filmes brasileiros participam do evento através do programa de apoio da ANCINE: “Arábia”, de Affonso Uchôa e João Dumans, e “Pendular”, de Julia Murat.

O Festival Cinelatino – Encontros de Toulouse, que ocorre de 17 a 26 de março, também recebe obras nacionais apoiadas pela agência. Na mostra competitiva de longas-metragens, os representantes brasileiros são “Era o Hotel Cambridge”, de Eliane Caffé, e “Não Devore meu Coração”, de Felipe Bragança; na competição de documentários, “Histórias que nosso Cinema (Não) Contava”, de Fernanda Pessoa, e “Sexo, Pregações e Política”, de Aude Chevalier-Beaumel e Michael Gimenez; e na competição de curtas-metragens “Rosinha”, de Gui Campos. O festival conta ainda com um evento de mercado, o Cinéma en Développement, do qual participam os projetos “Sábado Morto”, de Leonardo Lacca, e “Meio-Irmão”, de Eliane Coster.

Por fim, o festival francês de documentários Cinéma du Réel, de 24 de março a 2 de abril, recebe os filmes “Martírio”, de Vincent Carelli, na Competição Internacional, e a coprodução Brasil-França “Ilhas Ressonantes”, de Daniel Ferreira, na Competição Francesa, com apoio da ANCINE.

Ainda no mês de março, alguns projetos também recebem o apoio da ANCINE para a participação em laboratórios. No México, o evento Doculab Guadalajara, de 13 a 17 de março, selecionou “Iramaya”, de Carol Benjamin; e, de 20 a 26 de março, no Torino Film Lab, “Medusa”, de Anita Rocha, participa do workshop para roteiros Scriptlab, em Vilnius, na Lituânia.