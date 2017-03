O 21º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2017 prorrogou, até o dia 15 de março, as inscrições dos filmes para serem submetidos à seleção do festival. São cinco mostras competitivas e podem participar documentários de longa e média-metragem, filmes de temática infanto-juvenil em todas as metragens, curtas de todos os gêneros, com até 30 minutos de duração, e videoclipes de até cinco minutos. Pela primeira vez, a categoria videoclipe ganha uma mostra especial no FAM e visa destacar a música autoral.

Os filmes inscritos irão concorrer nas seguintes categorias: Mostra de Curtas Mercosul e Catarinense, DOC – FAM, Mostra Infanto-juvenil e Mostra Videoclipe. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do site www.famdetodos.com.br.

Nas categorias Curtas Mercosul, Curtas Catarinenses e Infanto-juvenil, não há obrigatoriedade de legenda no momento da inscrição, sendo exigido apenas a lista de diálogos. Na Mostra Doc-FAM, os filmes deverão ter legenda embutida no arquivo de vídeo.

Também não precisam ter a classificação indicativa. O FAM se responsabiliza de submeter as obras ao Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, sem custo para os realizadores.

Podem participar filmes finalizados a partir de 2015 e o ineditismo é desejável, porém não é critério de desclassificação, mas sim de desempate.

O FAM é um espaço de formação de público, difusão da produção latino-americana e regional, além da reunião de profissionais do setor. Já são mais de duas décadas de dedicação ao desenvolvimento da cinematografia dos países membros do Mercosul.

O 21º Florianópolis Audiovisual Mercosul será realizado de 20 a 25 de junho, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.