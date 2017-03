Em nova participação no RioContentMarket (RCM), o Sistema FIRJAN leva qualificação técnica e profissional para a indústria audiovisual. Além disso, em parceria com o Sindicato da Indústria Audiovisual (Sicav), terá um espaço exclusivo de convivência para encontros e reuniões de negócios entre os produtores associados e os players do mercado presentes ao evento, de 8 a 10 de março, na Barra da Tijuca. Pelo local, passarão delegações de países da América Latina e representantes de distribuidoras nacionais e internacionais, empresas de streaming e de TV a cabo.

Um dos destaques é a palestra “Novas Tecnologias da Imagem”, apresentada pelo analista técnico setorial da FIRJAN, André Scucato. Ele fala sobre possibilidades estéticas e técnicas do processamento das imagens nos formatos HDR, RAW e Light Field. No dia 9, às 15h30, na sala 5A.

Em seguida, na mesma sala, o coordenador de Educação Profissional do SENAI Rio, Fernando Rezende, apresenta os cursos profissionalizantes para o audiovisual oferecidos pelo SENAI Laranjeiras, Zona Sul do Rio, tais como colorimetria de vídeo, operador de áudio e de câmera, pós-produção after effects, entre outros. Além disso, o Sistema FIRJAN estará com inscrições abertas para o curso de Gestão Executiva para o Setor Audiovisual, ofertado pelo Instituto Evaldo Lodi (IEL).

Com 96 horas-aula, o curso tem o objetivo de capacitar líderes de produtoras, desenvolvendo conhecimentos e habilidades gerenciais necessárias às diretrizes de crescimento das empresas e do setor. As disciplinas abordadas são Plano de Negócios e Projeto Aplicado ao setor de Audiovisual, Estratégia e Inovação, Contabilidade e Custos Gerenciais Aplicados a PMEs, Marketing Digital, Operações e Cadeias de Valor, Gestão de Pessoas e Economia Industrial. As aulas ocorrerão duas vezes por semana de 18 de abril a 18 de julho.