Entre os meses de março e abril, o Sesc Pinheiros, em São Paulo, exibe filmes do cineasta Spike Lee. Ela Quer Tudo, Lute pela Coisa Certa e Faça a Coisa Certa são os títulos de suas primeiras obras e das primeiras exibições. Realizada no contexto da exposição Todo Poder ao Povo! Emory Douglas e os Panteras Negras e pertencente ao projeto Tela Clássica, a mostra é gratuita e ocorre sempre às terças-feiras, no Auditório da Unidade.

Além das exibições, o diretor é tema da oficina Spike Lee: O Militante do Cinema Arte. Esta edição do Cicloficinas propõe analisar o conteúdo e a estética da obra do diretor e será orientada por Franthiesco Ballerini, jornalista e mestre em Comunicação Social. Os encontros ocorrem de 23 de março a 13 de abril, sempre às quintas-feiras, às 15h. As inscrições estão abertas, através do link https://www.sescsp.org.br/aulas/115529_SPIKE+LEE+O+MILITANTE+DO+CINEMA+ARTE.

Ícone do cinema afro-americano, Lee é diretor, produtor, roteirista e ator. Quando criança, mudou-se com seu pai, um músico de jazz, e sua mãe, professora de artes, para o Brooklin, bairro que abriga a maior comunidade afro-americana dos EUA. Estudou na Escola de Artes da Universidade de Nova York, responsável pela formação de nomes como Martin Scorsese, Joel Coen, Jim Jarmusch, Charlie Kaufman, Ang Lee, entre outros.

Suas obras, frequentemente, têm como foco aspectos segregacionistas étnicos da sociedade norte-americana e como porta voz de um cinema militante negro, suas ações são voltadas para o questionamento das condições dos cidadãos afro-americanos.

Confira a programação da mostra no site www.sescsp.org.br.

Tela Clássica – Spike Lee

Data: março e abril

Local: Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195 – São Paulo/SP – 11 3095.9400

Bilheteria: Terça a sábado das 10h às 21h. Domingos e feriados das 10h às 18h