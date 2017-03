Travessia, primeiro longa-metragem de João Gabriel, traz Chico Diaz e Caio Castro em uma conturbada relação entre pai e filho e as dificuldades de cada um deles em lidar com perdas.

O longa, um drama com pitadas de suspense e ação, tem estreia comercial prevista para 23 de março e será distribuído em todo o Brasil pela O2 Play.

O filme começa e já sabemos que Roberto e Júlio têm suas diferenças. Mais do que isso, mal se falam, não há encontro algum entre esses homens que parecem ter apenas o sobrenome como denominador comum.

Roberto, interpretado por Chico Diaz, está abalado com a morte de sua mulher e ainda entendendo seu novo estado civil. Ele trabalha bastante, tem um grande amigo por perto e parece ter dado um passo importante em sua vida: a compra de um apartamento – e todos os adicionais que parecem fazer os olhos da classe média brilhar: piscina, espaço gourmet, segurança. Julio, filho único, tem em sua namorada – Camilla Camargo – o apoio de que precisa; mas ele precisa de mais. O jovem, que se ocupa atualmente com a venda de drogas para amigos e conhecidos em festas noturnas, se sente só, incompreendido. As coisas parecem sem razão para ele.