O Videocamp se uniu à Coca-Cola Brasil para lançar um edital de fomento ao cinema, que terá “Diálogos” como tema. As inscrições, que vão até 9 de maio, foram abertas ontem (9/03), com o lançamento do edital no RioContentMarket, no Rio de Janeiro. O projeto selecionado para a produção de um filme – que deve ser realizado por uma produtora sediada no Brasil – receberá o patrocínio de R$ 1 milhão para a criação da obra audiovisual proposta na inscrição. O edital está disponível no site onde podem ser feitas as inscrições: videocamp.com/editalcocacola.

O edital busca projetos de filmes que sejam inovadores e tenham potencial para impactar e impulsionar reflexões, gerar entendimento e provocar transformações em nível local, regional ou global.

Ao final do prazo das inscrições, dez projetos serão pré-selecionados e avaliados por um comitê, que irá escolher cinco finalistas. Eles serão convidados para um workshop de dois dias no Instituto Alana, com o objetivo de discutir os projetos e desenvolver as ideias. A produtora selecionada será anunciada em julho deste ano.