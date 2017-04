Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família Dionti foi o melhor filme na escolha do público dos festivais de Brasília e Lisboa, melhor roteiro no Youngabout Film Festival Bologna e melhor ator (Murilo Quirino), no San Diego Kids Film Festival, além de melhor filme da 3ª Mostra de Cinema de Gostoso.

O longa, dirigido por Alan Minas, conta a história do garoto Kelton (Murilo Quirino), que vive com seu pai Josué (António Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos). Na trama, a vida dos três Dionti, que moram nos rincões de Minas Gerais, segue uma rotina (quase) normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. Josué trabalha em uma Olaria, cuida dos filhos e sonha com o dia em que vai rever sua mulher, que derreteu e foi embora. Tudo na vida deles muda quando o circo chega à cidade, trazendo consigo a garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem Kelton literalmente começa a se derreter de paixão. É então que os medos do pai começam a se tornar realidade. Ele, que espera todos os dias que sua amada volte em uma chuva forte, começa a temer que seu caçula também parta.

Por meio de metáforas nada óbvias e grande liberdade criativa, Alan Minas construiu uma história poética. Ainda que o realismo fantástico permeie toda a narrativa de A Família Dionti, são os sentimentos e as questões humanas que dão o tom ao filme.

Para retratar esse universo local, o diretor e a produtora Daniela Vitorino decidiram filmar na região mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas.

Além do apoio do Pólo de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e de empresários da região, o coordenador de pós-produção Roni Rodrigues (O Jogo da Imitação, Mandela), viabilizou uma parceria para a finalização do longa com a britânica National Film and Television School (NFTS), uma das mais respeitadas escolas de cinema e TV do mundo. A partir daí, outras parcerias surgiram, como com a coprodutora inglesa Emily Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou coprodutor do filme e com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).

Com distribuição da ArtHouse, A Família Dionti estreia nos cinemas em 13 de abril.