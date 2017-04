Estão abertas, até 15 de abril, através do site www.docmontevideo.com/participa/acreditaciones, as inscrições para as atividades de Mercado do DocMontevidéu, que acontece de 19 a 28 de julho, em Montevideo, no Uruguai.

Para o Pitching de Longa-metragem Documentário, serão oferecidos 5 dias de oficina de escritura + 2 dias de oficinas de pitching + pitching + One to one meeting para 12 projetos de longa-metragem documentário da América Latina. As atividades ocorrem de 19 a 28 de julho.

O Pitching de Série terá 3 dias de oficina + Pitching + One on one meetings para 10 projetos de série de documentário da América Latina, de 22 a 28 de julho

Já os Meetings, que acontecem de 26 e 27 de julho, são compostos de uma sessão de 3 horas com reuniões coordenadas, formato speed dating, para venda de séries e longas-metragens de documentário já finalizados.

Os projetos e conteúdos selecionados serão anunciados no fim do mês de maio. As inscrições para o Pitching de Longa-metragem Documentário, Pitching de Série e Meetings dão acesso ao Workshop, que se realizará entre 22 e 28 de julho. As inscrições gerais para o Workshop abrirão no fim do mês de maio.

Depois de oito anos ininterruptos, DocMontevideo consolidou-se como um dos lugares de referência para o documentário latino-americano. Um espaço com portas abertas para receber produtores independentes, estudantes, emissoras de televisão, festivais e mercados, decision makers, palestrantes e profissionais do setor audiovisual. DocMontevideo oferece uma proposta ampla que cobre as áreas de Formação, Mercado, Networking e Exibição concentradas em 10 dias de atividades. No DocMontevideo há lugar para todos os profissionais do setor e para projetos documentais em todas as etapas de produção e desenvolvimento.