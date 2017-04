Os filmes inscritos não precisam ser inéditos. Não serão aceitas inscrições de filmes e vídeos não concluídos ou em progresso.

Serão selecionados, pela organização do festival, cinco filmes de cada categoria para as mostras competitivas, totalizando 15 filmes. Os filmes selecionados, se desejarem, poderão substituir as cópias enviadas no ato da inscrição por outras em alta definição. Será solicitado, ao responsável por cada filme selecionado, o envio de material de divulgação (cartaz, fotos, still, trailer) em formato digital e virtual.

O festival, para agraciar os melhores filmes do festival, criou como troféu o Prêmio Apollo, homenagem ao Tenente Apollo Miguel Rezk (1918 – 1999), veterano da Força Expedicionária Brasileira, herói da Segunda Guerra Mundial em Monte Castello e La Serra. Reformado no posto de Major, Apollo recebeu todas as medalhas da FEB e é, até hoje, o único brasileiro a receber a medalha militar americana Distinguished Service Cross, por seus atos de bravura extrema no combate ao inimigo nazista. Os filmes serão premiados nas seguintes categorias: Apollo de Melhor Ficção, Apollo de Melhor Documentário, Apollo de Melhor Animação, Apollo de Melhor Roteiro, Apollo de Melhor Direção, Apollo de Melhor Fotografia e Apollo de Melhor Montagem. Os prêmios serão concedidos pelo júri oficial do festival, formado por cineastas, militares e historiadores a serem convidados pela organização do festival. O júri oficial também concederá 3 (três) prêmios especiais: Apollo Febiano, ao melhor filme (de qualquer categoria) com a temática do Brasil na Segunda Guerra Mundial; Apollo Feminino, ao melhor filme (de qualquer categoria) com a temática da mulher na história militar brasileira; e Apollo Historiador, ao filme (de qualquer categoria) que revelar contribuição inovadora ao estudo da história militar no Brasil.