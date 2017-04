A Agência Nacional do Cinema – ANCINE realiza, nesta quarta-feira, 19 de abril, o Seminário Internacional Audiovisual: Regulação e Fomento, do Cinema ao VoD. O evento, que ocorre no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, conta com a presença de autoridades internacionais para discutir as diretrizes de expansão e proteção do audiovisual.

Entre os palestrantes, estão o Diretor Geral Delegado do CNC – Centro Nacional do Cinema (França), Christophe Tardieu, e Peter Dinges, presidente do FFA – Filmförderungsanstalt – Fundo Federal Alemão de Apoio ao Audiovisual (Alemanha), que trarão para a discussão as experiências do setor na Europa.

Para a abertura do evento, o diretor-presidente da ANCINE, Manoel Rangel, apresenta um balanço das ações para o setor audiovisual no Brasil. A apresentação integra as comemorações dos 15 anos de criação da Agência e do Conselho Superior do Cinema.