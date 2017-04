A partir de 27 de abril, a Band exibe Era Uma Vez Uma História, superprodução que conta como foram os anos que culminaram com o Brasil independente; da chegada da família real ao Rio de Janeiro até a Proclamação da República.

Uma coprodução da Cine Group e da Eyeworks, com exibição na Band e no Warner Channel, exibida em quatro episódios semanais (quintas-feiras, às 22h50), a série combina dramaturgia, documentário e entretenimento, numa maneira nova de olhar para o passado e redescobrir o Brasil. O programa leva os espectadores para campos de batalha onde aconteceram confrontos épicos pela liberdade até salões de democracia onde pioneiros escreveram constituições. É uma oportunidade também de conhecer como realmente foram os personagens que moldaram a história do Brasil, e não como os livros os descrevem.

Inseridos em cenas históricas reconstruídas em ambientes reais ou criadas com a ajuda de animação gráfica, o ator Dan Stulbach e a historiadora Lilia Schwarcz atuam como testemunhas e, ao mesmo tempo, narradores dos fatos que determinaram o destino do país.

Gravada no Brasil e em Portugal, a série envolveu 150 profissionais. Na atração, atores interpretam passagens importantes de períodos históricos com a ajuda de computação gráfica. Uma equipe de cinco animadores e designers 3D trabalharam durante cinco meses na produção.

Era Uma Vez Uma História tem atuações especiais de Luiza Possi, Lenine, Thaide, Oscar Filho, Charles Paraventi, Cris Lago e Magdale Alves. Os jornalistas da Band Ricardo Boechat e Paloma Tocci também fazem uma participação especial na produção.