O Canal Universal estreia, no dia 23 de abril, às 23h, a série 171 – Negócio de Família, produzida pela Moonshot Pictures. A comédia dramática é ambientada no tradicional bairro da Mooca, em São Paulo, e traz a história de Moreira (Norival Rizzo), um golpista da velha-guarda que, após sumir por dez anos, volta para casa para o enterro de sua esposa.

Com o retorno de Moreira, seu filho, o gerente de banco Diógenes (Felipe Folgosi), vê sua controlada vida mergulhar no caos, ao mesmo tempo em que teme que a influência do avô possa ter um impacto negativo na formação de seu filho, Chicão (Giovanni de Lorenzi).

Este conflito de família é o mote da produção, que conta com 13 episódios de uma hora de duração, e roteiro de Marc Bechar. Roberto d’Avila assina a direção geral da série e revela.