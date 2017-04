"A Doce Vida", de Federico Fellini

De 6 a 16 de abril, a Cinemateca Brasileira apresenta Clássicos do Cinema Italiano. A programação exibe obras-primas de mestres como Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Sergio Leone, Elio Petri e Ettore Scola, em novas cópias restauradas. A programação se encerra com a exibição ao ar livre de uma das obras-primas de Federico Fellini, A Doce Vida, em 35mm. Todas as sessões têm entrada franca.

Com interpretação antológica de Anna Magnani, Mamma Roma é um dos primeiros filmes dirigidos por Pasolini – cineasta que é roteirista de outro destaque da mostra, O Belo Antonio, de Mauro Bolognini, exibido em cópia 35mm do acervo da Cinemateca. Duas obras-primas dirigidas por Luchino Visconti compõe a programação: o épico Rocco e seus Irmãos, com Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot, Katina Paxinou e Claudia Cardinale; e o intimista Vagas Estrelas da Ursa, também com Cardinale no elenco.

Clássico do cinema político italiano, Investigação sobre um Cidadão acima de qualquer Suspeita, de Elio Petri, tem forte presença da brasileira Florinda Bolkan em seu elenco. Trabalho menos visto de Ettore Scola, A mais Bela Noite de minha Vida é uma comédia melancólica protagonizada por Alberto Sordí. Grande sucesso de bilheteria em seu lançamento, Três Homens em Conflito é um dos principais clássicos de Sergio Leone e estrelado por Clint Eastwood.

O encerramento da mostra, com a exibição ao ar livre de A Doce Vida, de Federico Fellini, será na tela externa da Cinemateca.

Mais informações, no site www.cinemateca.gov.br.

Mostra Clássicos Italianos

Data: 6 a 16 de abril

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino - São Paulo/SP - (55) 3512-6111