A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram nesta quinta-feira, 5 de abril, o resultado preliminar de habilitação da Chamada Pública PRODECINE 05/2016 do Programa Brasil de Todas as Telas.

O edital vai disponibilizar R$ 30 milhões para a seleção de projetos de produção independente de longa-metragem de ficção, animação e documentário, com foco em propostas de linguagem inovadora. Esta é a quarta edição desta linha, que aposta em filmes com potencial de participação e premiação em festivais e que apontem para a experimentação, mas que também sejam capazes de dialogar com seu público-alvo e de realizar seu potencial comercial. Nas três primeiras chamadas públicas, 55 longas-metragens foram contemplados.

A Chamada Pública recebeu um total de 343 inscrições no sistema, sendo que 302 propostas foram habilitadas após a análise da documentação apresentada. O documento contendo o resultado preliminar da fase de habilitação apresenta a lista com todas as propostas habilitadas e inabilitadas, assim como as justificativas que acarretaram as inabilitações de 41 propostas.

Os responsáveis pelos projetos inabilitados têm agora um prazo de dez dias corridos, ou até às 18h do dia 17 de abril, para interpor recursos, exclusivamente pelo Sistema de Inscrições do FSA. Não será aceita nenhuma documentação complementar nem retificação da documentação apresentada na inscrição. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado juntamente com a lista definitiva de projetos habilitados, que passarão então à fase de seleção, de caráter classificatório.

Clique aqui para acessar o resultado preliminar da habilitação das propostas do PRODECINE 05/2016.