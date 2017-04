A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram, na sexta-feira, 31 de março, a lista preliminar das propostas de Núcleos Criativos classificadas na Chamada Pública PRODAV 03/2016 – Núcleos Criativos, do Programa Brasil de Todas as Telas – Ano 3.

A análise de mérito dos 282 projetos habilitados, feita por um grupo de servidores da ANCINE e por profissionais do mercado audiovisual, indicou 29 propostas para a próxima etapa, a de avaliação pela Comissão de Seleção. De acordo com o critério de indução regional, ao menos 30% do valor disponibilizado será destinado a propostas originárias das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 10% das propostas de produtoras serão sediadas na região Sul e nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

A comissão de seleção será formada por dois servidores da ANCINE e por três profissionais independentes, com notório saber e experiência no mercado audiovisual. Para essa comissão foram convidadas Cristina Fantato, responsável pelo desenvolvimento e coprodução de filmes brasileiros na Fox e Warner; Kiki Lavigne, que estruturou o núcleo de desenvolvimento da Conspiração Filmes; e Bárbara Teixeira, diretora de produção original dos canais Sony no Brasil.

O edital vai investir R$ 14 milhões na estruturação de, no mínimo, 14 núcleos criativos para o desenvolvimento de carteiras de projetos. Esta é a quarta edição da linha, que faz parte do eixo do Programa Brasil de Todas as Telas que aposta no desenvolvimento de roteiros para cinema e televisão e novos formatos para TV.

Os proponentes podem ter acesso aos relatórios de análise com as notas correspondentes à avaliação de suas propostas no site do BRDE, mediante login.

As atas de classificação, com a lista de todas as propostas classificadas estão disponíveis para consulta no site do BRDE. Os proponentes têm até às 18 horas do dia 12 de abril, para apresentar recursos sobre a classificação, através do Sistema de Inscrições do FSA.

O resultado do julgamento será divulgado pelo BRDE juntamente com a lista definitiva das propostas indicadas para a avaliação da Comissão de Seleção. Caso haja inclusão de propostas na lista de indicados em virtude do provimento de recursos, as mesmas serão incorporadas à lista definitiva, sem resultar na desclassificação de outras propostas que constavam na lista preliminar. Na fase de recurso da seleção, não será aceita documentação complementar.