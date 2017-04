Primeiro longa-metragem do diretor Ricardo Alves Jr., “Elon Não Acredita na Morte” conta a história de Elon (Rômulo Braga), um vigia em busca da sua mulher desaparecida. Rodada em Belo Horizonte, a produção, através do mote do filme, discute a ausência, solidão e os limites da sanidade nas grandes e labirínticas metrópoles.

Elon é um personagem que busca alguém e que, de alguma maneira, vai colhendo pistas aqui e ali. O filme está construído sobre uma narrativa tensional para esclarecer a sensação de agonia desencadeada por um enredo misterioso, gerando uma apreensão no espectador.

O filme já foi exibido na 49ª edição Festival de Cinema de Brasília, onde recebeu o prêmio de Melhor Ator para Rômulo Braga, e teve sua estreia internacional no Festival de Cinema de Macau, na China, onde ganhou o prêmio de contribuição artística, seguido do Festival internacional de Cinema de Roterdã, na Holanda.

Produzido pela mineira EntreFilmes e coproduzido pelas paulistas Sancho Filmes e Punta Colorada de Cinema, “Elon Não Acredita na Morte” estreia nos cinemas em mais de 20 cidades, no dia 27 de abril, distribuído pelo projeto Sessão Vitrine Petrobras.