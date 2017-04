Estão abertas as inscrições para a 22ª edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro. Desta vez, o Programa envolve o 74ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de Veneza, que acontece de 30 de agosto a 9 de setembro, na Itália; o 65º Festival de Cinema de San Sebastián, que vai de 22 a 30 de setembro, na Espanha; e o 70º Festival de Cinema de Locarno, que este ano será realizado entre os dias 2 e 12 de agosto, na Suíça.

O Programa aceita inscrições de filmes brasileiros de longa-metragem já finalizados e ainda inéditos fora do território nacional, ou obras em fase de finalização que já possuam corte provisório de som e imagem. Os interessados em participar devem preencher completamente o formulário de inscrição online no Portal ANCINE, e disponibilizar um link onde esteja disponível para visualização um teaser/trailer, com entre 2 e 5 minutos de duração, legendado em inglês. O prazo vai até as 23h59 do dia 23 de abril.

As informações das inscrições e os respectivos links serão repassados aos responsáveis pelos comitês de seleção dos Festivais que selecionarão de dez a doze filmes, dos quais ao menos dois serão de associados do Programa Cinema do Brasil.

As curadoras Andrea Stavenhagen, delegada para América Latina do Festival de San Sebastian; e Violeta Bava, delegada para América Latina do Festival de Veneza, virão ao Rio de Janeiro entre os dias 6 e 9 de junho para assistir aos longas-metragens em sessões exclusivas. O mesmo processo de inscrição será usado para realizar o Programa junto ao Festival de Locarno, mas excepcionalmente nesta edição, a equipe do Festival verá os filmes à distância. Os filmes selecionados pela curadoria de Locarno ganham isenção na taxa de inscrição no festival suíço.

Clique aqui para acessar o regulamento da 22ª edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro.