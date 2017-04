A primeira edição do Rally Universitário Floripa, que será realizado durante o 21º Florianópolis Audiovisual Mercosul, oferecerá aos estudantes a oportunidade de produzir um curta-metragem de três a cinco minutos em até 100 horas contínuas de produção.

As inscrições vão ate 15 de maio, através do site www.famdetodos.com.br, e devem ser realizadas individualmente por cada candidato e a organização sugere que as coordenadorias dos cursos apoiem e incentivem os alunos a se inscreverem, considerando a participação no Rally como atividade de extensão e abonando as faltas nos dias de realização dos trabalhos.

Serão selecionados 25 estudantes que serão divididos em 5 grupos de trabalho. Os estudantes também receberão palestras de roteiro, edição e som, além de reuniões gerais com conselheiros especializados em cada etapa da produção. As obras fílmicas finalizadas serão exibidas conforme o regulamento. Podem participar estudantes de Escolas de Cinema, Comunicação e Institutos de Formação Audiovisual de todo o mercosul.