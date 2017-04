Chegando ao seu emblemático aniversário de 45 anos, o Festival de Cinema de Gramado abriu as inscrições para suas mostras competitivas de longas brasileiros e estrangeiros e curtas brasileiros. O prazo final para submeter as produções é 21 de maio, e as inscrições poderão ser feitas no site www.festivaldegramado.net, onde também estará disponível o regulamento do evento. Além do famoso Kikito, serão distribuídos R$ 280 mil entre os vencedores das mostras competitivas.

Tradicional incentivo e reconhecimento ao melhor da mais recente safra do cinema gaúcho, o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas, promovido em conjunto com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, receberá inscrições posteriormente, ainda em maio. A 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado acontecerá de 18 a 26 de agosto.