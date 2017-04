O novo concurso do Festival do Minuto tem como tema Trajetos Urbanos. A ideia é promover uma discussão sobre mobilidade urbana, utilizando o mapa das cidades como cenário principal. Quais são os trajetos possíveis dentro da cidade? O caminho do dia a dia é sempre pelas mesmas ruas e bairros? Qual transporte é priorizado – bicicleta, ônibus, metrô ou carro? Qual o período do trajeto?

Para participar, basta criar um vídeo de animação com até um minuto, mostrando caminhos corriqueiros ou novos percursos utilizados no dia a dia. Os melhores trabalhos selecionados pela curadoria do festival serão premiados com o Troféu Minuto. As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas pelo site www.festivaldominuto.com.br, até o dia 31 de julho.