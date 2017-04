No dia 5 de abril, o CineSesc, em São Paulo, realiza a premiação dos escolhidos pela crítica e pelo público dos melhores longas de 2016 nas categorias de melhor filme, direção, fotografia, roteiro, atriz, ator e documentário para filmes brasileiros e melhor filme, direção, ator e atriz para os filmes estrangeiros. Esta cerimônia marca a abertura do Festival Sesc Melhores Filmes, que traz, de volta ao cinema, de 6 a 19 de abril, as produções mais votadas.

Após a entrega dos prêmios, será exibido o longa-metragem “Cora Coralina – Todas as Vidas”, de Renato Barbieri, em homenagem ao produtor e diretor Márcio Curi, falecido em 22 de novembro de 2016. Márcio Curi muito conhecido e querido pelo meio cinematográfico, nasceu em Niterói, mas vivia em Brasília e faz parte da história do cinema na capital federal. Entre os destaques produzidos por Curi, estão A “TV que Virou Estrela de Cinema”, de Yanko Del Pino, “Loucos por Cinema”, de André Luiz de Oliveira, e “Filhas do Vento”, de Joel Araújo, entre outros. “Cora Coralina – Todas as Vidas” foi sua última produção.

A votação do Festival Sesc Melhores Filmes foi feita via internet. No total, mais de cinco mil votos do público foram computados. Uma consulta direta foi realizada à crítica especializada de todo o país, e contou-se com os votos de mais de 100 profissionais. A lista completa de filmes participantes está em www.sescsp.org.br/melhoresfilmes. Os filmes que participaram da votação são aqueles lançados nas salas de cinema de São Paulo durante o ano de 2016.

Todas as sessões do festival no CineSesc terão audiodescrição e legendas open caption. Ambos os recursos incluem pessoas com deficiências visual e auditiva na experiência do cinema. A audiodescrição consiste na descrição de todas as informações que compreendemos visualmente e que não estão contidas nos diálogos, como as expressões faciais e corporais, informações sobre o ambiente, figurinos, efeitos especiais, mudanças de tempo e espaço, além da leitura de créditos, títulos e qualquer informação escrita na tela. Ela é feita ao vivo por atores e acontece nos espaços entre os diálogos e nas pausas sonoras do filme. Somente os espectadores que recebem fones especiais escutam a audiodescrição, geralmente pessoas com deficiência visual ou com visão diminuída. Já a legenda open caption é vista por todos os espectadores, e consiste numa legenda a mais no filme, descrevendo os sons além dos diálogos. Os deficientes auditivos se utilizam desse recurso.

Entre os destaques do festival estão “O Botão de Pérola”, “Aquarius”, “Coração de Cachorro”, “Elle”, “Boi Neon”, “O Abraço da Serpente” e “São Paulo em Hi-Fi”.

Nesta edição, o festival tem seis sessões especiais para versões restauradas 4K de três clássicos do cinema. “Lawrence da Arábia”, de David Lean, com Peter O’Toole e Omar Sharif, será exibido sexta-feira, 7/4, às 21h30; e domingo, 16/4, às 19h30. Já domingo, 9/4, às 21h30, e sábado, 15/4, às 19h30, é a vez de “Crepúsculo dos Deuse”, de Billy Wilder; enquanto sábado, 8/4, às 21h30; e quinta-feira, 13/4, às 21h30, Marlon Brando dá vida a Vito Corleone em “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola.

Ao longo do Festival Sesc Melhores Filmes, o Cineclubinho acontecerá aos domingos, 11h, com a exibição de filmes para o público infantil. Todas as sessões são gratuitas e contarão com audiodescrição e legendagem open caption.

Outros destaques desta edição do festival são os debates e conversas entre convidados especiais que abordarão diferentes temas ligados ao cinema. Serão dois Seminários da Crítica e ainda um Cinema da Vela especial:

Seminários da Crítica:

Balanço do ano – Um olhar crítico sobre a produção cinematográfica

Pesquisadores e críticos de cinema se encontram com o público para uma conversa sobre a produção cinematográfica de 2016. Com a participação dos críticos Luiz Zanin, Inácio Araújo, Suyene Correia Santos, Fabiano Ristow e mediação de Maria do Rosário. Quinta-feira, 6/4 19h30.

A produção audiovisual nas diversas plataformas digitais

Críticos e distribuidores conversam sobre as oportunidades e os desafios abertos pelas plataformas digitais de distribuição cinematográfica. Com a participação de Igor Kupstas (O2 Play), Fábio Lima (Sofá Digital), Nelson Caldeira (Looke), Robledo Milani (jornalista e crítico do site Papo de Cinema) e mediação de Maria do Rosário. Sexta-feira, 7/4 19h30.

Cinema da Vela Especial:

43º Festival Sesc Melhores Filmes: As mulheres na crítica

Com Neusa Barbosa, Isabel Wittmann e Mila Ramos, integrantes do coletivo de mulheres críticas de cinema “Elviras”. Quarta-feira, 19/4 19h30.

Conversas:

Profissionais responsáveis pelas produções premiadas no 43º Festival Sesc Melhores Filmes conversam com o público sobre suas trajetórias no auditório do CineSesc. Grátis. Retirada de ingressos com 1h de antecedência.

Adrian Teijido - fotógrafo do filme “Elis”

Segunda-feira, 10/4, 19h30.

Eryk Rocha - diretor do documentário “Cinema Novo”

Segunda-feira, 17/4, 19h30.

A programação completa dos filmes pode ser conferida no site www.sescsp.org.br.

Festival Sesc Melhores Filmes 2016

Data: 5 a 19 de abril

Local: CineSesc (273 lugares) – Rua Augusta, 2075 – 11 3087-0500