O Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC) abriu inscrições, até 2 de julho, para a sua sétima edição, que será realizada em outubro, no Rio de Janeiro. Crianças entre 8 e 17 anos do Brasil e do mundo poderão se inscrever gratuitamente no site www.pequenocineasta.com.br, no qual também está disponível o regulamento completo.

Criado em 2010, pela atriz e produtora Daniela Gracindo, o FIPC promove um grande debate sobre o universo infantil, discutindo os conceitos educacionais atuais e os valores dentro da diversidade cultural. Em suas seis edições anteriores, o festival exibiu mais de 900 filmes de 28 países, atingindo um público de cerca de sete mil pessoas. Todas as edições contam ainda com oficinas, debates e mesas redondas com a presença de renomados profissionais brasileiros e estrangeiros, possibilitando o intercâmbio de novos saberes e processos de realização.

Para concorrer, os pequenos cineastas têm que ter entre 8 e 17 anos e produzir um curta de 1 a 10 minutos de duração, de qualquer gênero: ficção, documentário, experimental e animação. A temática também é livre. O elenco não precisa ser obrigatoriamente formado por crianças ou jovens, mas as obras devem refletir as opiniões e pensamentos das crianças e jovens envolvidos na sua criação. A categoria na qual o filme concorrerá será definida pela idade do participante mais velho.

Educadores, professores e instrutores podem orientar os jovens em assuntos relacionados a suporte técnico, como edição, operação de equipamentos, produção etc., sem que haja, no entanto, interferência no processo criativo. A seleção levará em conta, nesta ordem, criatividade, uso da linguagem audiovisual na obra apresentada e representatividade local.

O candidato deverá enviar por e-mail o link para download do curta-metragem com fotos de divulgação e do making of em alta resolução. A Comissão Organizadora do festival poderá negar inscrição de obras que contenham mensagens violadoras dos direitos humanos ou dos valores constitucionais democráticos.

Os curtas em competição serão avaliados por um júri composto por dez crianças e jovens com idade entre 8 e 17 anos, que já tenham a experiência na realização de obras audiovisuais. O público também elege o seu preferido nas competitivas nacional e internacional. São quatro categorias no total, todas com dois vencedores cada (um selecionado pelo júri oficial e outra pelo júri popular): Competitiva Nacional – categoria filmes feitos por crianças (8 a 12 anos); Competitiva Nacional – categoria filmes feitos por jovens (13 a 17 anos); Competitiva Internacional – categoria filmes feitos por crianças (8 a 12 anos); e Competitiva Internacional – categoria filmes feitos por jovens (13 a 17 anos).

Os prêmios para os vencedores incluem o Troféu Pequeno Cineasta e claquetes profissionais Kodak.

A programação do Festival Internacional Pequeno Cineasta inclui ainda outras três mostras fora da competição: a Mostra Oficina Pequeno Cineasta, com os trabalhos realizados por alunos da oficina homônima que Daniela ministra desde 2010; a mostra Sustente sua História, composta por uma seleção de filmes que falam sobre sustentabilidade e meio ambiente, criada em parceria com o Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico do Rio; e a Mostra de Filmes Europeus, cuja seleção é feita em parcerias com centros europeus.