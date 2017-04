No próximo dia 18, a Fundação CSN – braço social da Companhia Siderúrgica Nacional – estreia a Mostra Itinerante Histórias que Ficam. A iniciativa é resultado da segunda edição do edital Histórias que Ficam, programa de consultoria, fomento e difusão do documentário brasileiro que, nesta edição, investiu R$ 1,3 milhões na produção de quatro filmes de até 70 minutos, com temática livre.

O lançamento será na Unibes Cultural, a partir das 18h. Haverá exibição, às 19h, do documentário Corpo Delito, dirigido por Pedro Rocha, um dos quatro vencedores da 2ª edição do edital. A sessão do filme, sobre um jovem que sai da cadeia, mas continua preso a uma tornozeleira eletrônica, é seguida de debate sobre o tema, com o diretor Pedro Rocha, o ex-Ministro da Justiça Luiz Paulo Barreto e atual Diretor de Relações Institucionais da CSN, e Marina Dias, que integra o Conselho da Ouvidoria da Defensoria Pública de São Paulo, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e é idealizadora do documentário Sem Pena – que também se debruça sobre o sistema de justiça e a situação carcerária do Brasil. O evento é aberto ao público, mediante retirada de senhas uma hora antes da exibição.

Guarnieri, filme sobre Gianfrancesco Guarnieri dirigido por seu neto, Francisco Guarnieri, estreia na mostra em São Paulo dia 3 de maio, às 19h30, no CCSP (Centro Cultural São Paulo), seguido de debate. O documentário propõe uma reflexão sobre o papel do indivíduo na sociedade, na arte e na família, a partir da memória do ator e dramaturgo.

Os demais documentários selecionados são Iramaya, de Carolina Benjamin (Rio de Janeiro) e No Vazio do Ar, de Priscilla Regis Brasil (Belém). Os filmes serão exibidos até 20 de maio, em mais de 20 cidades do país, principalmente, as que não possuem um circuito expressivo de exibição. Além das sessões programadas, os exibidores que quiserem fazer parte do circuito podem cadastrar uma sessão por meio da plataforma Taturana (www.taturanamobi.com.br). Mais informações sobre a programação da mostra estão no site www.historiasqueficam.com.br.