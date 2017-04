Beatriz, Tânia, Ivone e Marilu são amigas inseparáveis. A história dessas quatro amigas bem-sucedidas que enfrentam todas as dificuldades comuns à maioria das mulheres de hoje em dia, além de vestirem manequim plus size, está no longa Gostosas, Lindas e Sexies, que estreia em 20 de abril nos cinemas.

Caroline Figueiredo, Cacau Protásio, Mariana Xavier e LyvZiese vivem as protagonistas do filme, sobre os encontros e desencontros amorosos e profissionais de quatro mulheres de bem com a vida na maior parte do tempo.

O longa, que ainda conta com as participações do ator argentino Marco Antônio Capponi, Marcos Pasquim, André Bankoff e Juliana Alves, além das participações especiais de Eliane Giardini, Paulo Silvino e Márcia Cabrita, é uma produção da Santa Rita Filmes, de Marcelo Braga, com coprodução da Paramount Pictures, direção de Ernani Nunes e distribuição da Paris Filmes.