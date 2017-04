Em “Histórias: Batman e Superman no Cinema”, o crítico de cinema e jornalista André Azenha relata a trajetória desses dois mitos no cinema desde suas primeiras aparições nas matinês dos cinemas dos anos 1940, revelando histórias e curiosidades com um texto divertido e leve, mesclando crítica de cinema e pesquisa jornalística. Vale ressaltar, no entanto, que na obra não são abordadas séries nem os longas de animação produzidos para o mercado de home vídeo, mas tudo o que já foi lançado nas salas de projeção, de modo a ressaltar aspectos artísticos que eventualmente são esquecidos pela mídia e pelo público ao longo das décadas.

Essa obra é ideal para os fãs mais ferrenhos e até para aqueles não tão próximos dos personagens mas querem saber um pouco mais sobre eles, já que a missão do autor foi dar um interessante apanhado da vida desses agora, “senhores,” personagens da DC. Entre as curiosidades, estão, por exemplo, o relato de que foi um filme mudo de 1926 (The Bat, de Roland West) que inspirou Bob Kane e Bill Finger no desenvolvimento do “bat-verso” anos depois, registros de inspirações e fatos pessoais da vida dos autores e até dos próprios personagens, o que acaba aproximando ainda mais o grande público destas figuras emblemáticas da cultura pop.

Sobre o autor: André Luiz de Albuquerque Azenha é jornalista, crítico de cinema e produtor cultural. É editor do CineZen Cultural (www.cinezencultural.com.br), site de cinema na Baixada Santista, litoral paulista e organiza o Santos Film Fest e o Nerd Cine Fest Santos. Já foi convidado para comentar cinema na TV Tribuna (afiliada Globo na Baixada Santista), colaborou com textos sobre cinema e música para revistas, jornais e sites de Santos, São Paulo, Limeira, Maceió e Rio de Janeiro. Também ministra cursos e oficinas de cinema e jornalismo cultural, entre eles “Introdução à História, Teoria e Crítica de Cinema”e “Jornalismo, Assessoria de Imprensa e Crítica Cultural” (Open House Idiomas), “Quadrinhos no Cinema”e “História do Batman no Cinema” (ambos no Sesc Santos).

Histórias: Batman & Superman no Cinema

Autor: André Luiz de Albuquerque Azenha

Editora: Instituto HQ

Páginas: 114

Preço: R$ 30,00