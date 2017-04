Estão abertas as inscrições para o edital de coprodução Brasil-Chile. A ANCINE e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgaram nesta sexta-feira, 28 de abril, a Chamada Pública PRODECINE 10/2017 – Coprodução Chile-Brasil do Programa Brasil de Todas as Telas. O edital binacional, lançado em parceria com o Conselho Nacional da Cultura e das Artes (CNCA), do Chile, prevê investimentos equivalentes a 200 mil dólares em dois projetos de longas-metragens de ficção, documentário ou animação.

No Brasil, concorrem os projetos apresentados por produtoras brasileiras que participem na condição de coprodutoras minoritárias. Os projetos com participação majoritária brasileira devem ser apresentados por seus parceiros chilenos ao edital a ser lançado pelo CNCA, no Chile. As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema do FSA, até as 18h do dia 27 de julho.

O coprodutor minoritário brasileiro vencedor do edital receberá, em reais, um valor equivalente a 100 mil dólares, visando à contratação de operações financeiras, exclusivamente, na forma de investimento. O mesmo valor será investido pelo CNCA em um projeto apresentado por coprodutor minoritário chileno no concurso nos mesmos moldes, realizado no Chile.

Clique aqui para acessar a página da Chamada Pública PRODECINE 10/2017 – Coprodução Chile-Brasil.

E ainda estão abertas as inscrições para a Chamada Pública PRODECINE 09/2017 – Coprodução Uruguai-Brasil e para a Chamada Pública PRODECINE 08/2017 – Coprodução Portugal-Brasil. Estão previstos para maio os editais em parceria com o INCAA – Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, da Argentina; e com a Direzione Generale per Il Cinema, da Itália, que terá sua primeira edição em 2017.

Além dos editais binacionais de coprodução internacional, o Programa Brasil de Todas as Telas opera também a Chamada Pública PRODECINE 06 – Coprodução América Latina, que desde maio de 2015 funciona na modalidade de fluxo contínuo, oferecendo apoio a projetos minoritários brasileiros em parceria com 19 países latino-americanos.