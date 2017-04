Estão abertas, até o dia 26 de maio, as inscrições para a 1ª Mostra Elas – Filmes Dirigidos por Mulheres. As realizadoras interessadas em participar podem se inscrever gratuitamente no site www.mostraelas.com. O evento acontece entre os dias 17 a 20 de agosto, na Sala de Arte da UFBA, em Salvador.

Serão aceitos curtas e longas-metragens de todos os gêneros, finalizados em formato digital entre 2015 e 2017, dirigidos ou codirigidos por cineastas brasileiras, e que não estejam disponíveis em canais de TV ou nenhum veículo online. As participantes devem enviar um link do filme, hospedado em sites que compartilhem vídeos em formato digital, e o login e senha, caso necessário. Em algumas situações específicas, será aceito o envio da cópia do filme em DVD. Podem participar todas aquelas que se identificam com a identidade de gênero feminino. O regulamento completo já está disponível no site do evento.

No total, 30 filmes serão selecionados para compor a mostra, que também contará em sua programação com mesas de debate, oficina de roteiro e consultoria de projetos de filmes. A lista das obras selecionadas será divulgada até o dia 7 de julho, no site do evento. A Mostra Elas tem um caráter cultural e não competitivo. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail contato@mostraelas.com.