A Rodada de Negócios do NordesteLab, uma das atividades do evento exclusiva para pessoas jurídicas (produtoras), com sede em um dos nove Estados do Nordeste, que desejam comercializar produtos audiovisuais com empresas participantes, está com inscrições abertas até o dia 26 de abril, através do site www.labaudiovisual.com.br. Além da Rodada de Negócios, a programação, voltada para profissionais de televisão e cinema, estudantes e público geral, é composta por master classes, apresentação de cases, encontro de mulheres do audiovisual, intercâmbios profissionais, encontros entre produtoras, roteiristas e desenvolvedores de games, entre outras atividades.

Já estão confirmados para a terceira edição do evento: 31 canais de televisão, quatro programadoras e três distribuidoras de sala de cinema. Entre eles, os canais Arte 1, Discovery, FOX, Canal Brasil, Cartoon, TV Aratu, A&E, Rá-Tim Bum (TV Cultura), O2 Play, Canal Futura e Canal Curta!.

Segundo foi auferido pelo SEBRAE/BA, parceiro do NordesteLab, a Rodada de Negócios, atividade bastante procurada pelos participantes do evento, chegou a somar 2.800 milhões em negócios com produtoras regionais, sendo que na primeira edição (2015) o montante em negócios gerados foi de 2 milhões.

Para sua realização, o evento conta com as parcerias estratégicas da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), Ministério da Cultura, através de sua Representação Regional Bahia/Sergipe; Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), Escritório Bahia Criativa, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através de suas Diretorias de Audiovisual e de Economia Criativa, e o patrocínio do Fundo de Cultura da Bahia.