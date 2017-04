O Governo do Estado de São Paulo anunciou o resultado final do Programa de Fomento ao Cinema Paulista de 2016, coordenado pela Secretaria da Cultura do Estado. Foram selecionados cinco longas-metragens e dois documentários que terão investimento total de R$ 4,5 milhões, com recursos vindos das empresas estatais do Estado de São Paulo via Lei do Audiovisual.

Os longas-metragens contemplados são: Agreste, de Sérgio Roizemblit; Viagem ao Centro da Terra, de Guilherme de Almeida Prado; Adeus ao Comandante, de Sérgio Machado; Prisioneiro da Liberdade, de Jeferson De; e O Caso Morel, de Susana Amaral. Os documentários selecionados são Fotogração, de Lauro Escorel, e A Ponte de Bambu (Brasil-China), de Marcelo Machado.