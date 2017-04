A Mostra Barbara Hammer – Um cinema experimental lésbico, que acontece na Caixa Cultural Rio de Janeiro, de 18 a 30 de abril, reúne, pela primeira vez no país, a obra da americana que é expoente do cinema queer. Serão apresentados 24 filmes, acompanhando as diferentes fases do trabalho da diretora, com destaque para seu último longa-metragem, Welcome to this House, filmado parcialmente no Brasil.

Conhecida internacionalmente como uma das cineastas que mais explorou a cultura lésbica, Barbara Hammer ficou famosa por abordar assuntos tabus sob a perspectiva de uma artista homossexual assumida desde os anos 60. Ao longo de seus 90 trabalhos, a diretora também se destacou por conseguir imprimir uma marca estética repleta de experimentações desviantes das convenções narrativas.

Durante a mostra, o público poderá conferir produções de diversas fases da obra de Hammer: dos sexualmente irreverentes curtas do início de carreira, a exemplo de Dyketatics, Superdyke e Menses , a filmes-ensaios ousados, como o premiado Nitrate Kisses e The Female Closet, que resgatam histórias invisibilizadas de LGBTQ+. Foram selecionados, ainda, filmes que homenageiam outros artistas, como Resisting Paradise, que aborda o trabalho de Henri Matisse e Pierre Bonnard durante a Segunda Guerra Mundial.

Aos 77 anos, a cineasta já ganhou retrospectivas no TATE Modern (Londres), MOMA (Nova Iorque), Jeu de Paume (Paris), KOW (Berlin) e no Toronto International Film Festival. No Brasil, entretanto, nunca havia sido realizada uma mostra exclusiva sobre seu trabalho.

Fazem parte da programação do evento ainda, duas mesas discutindo diferentes abordagens acerca da obra de Barbara Hammer. No dia 18 de abril (terça), às 19h, a mesa Arte e ativismos Lés-Bi-Cuier recebe o cineasta Pri Bertucci, a escritora Amara Moira e a poeta Tatiana Nascimento para discutir atravessamentos entre identidades LGBTQ+ e criação. A mediação será da curadora Juliana Pamplona. A mesa contará, ainda, com um vídeo de Barbara Hammer feito especialmente para a mostra.

Já no dia 27 de abril (quinta), às 19h10, será realizada a mesa Olhares sobre o Cinema de Barbara Hammer, da qual participam a crítica Camila Vieira da Silva e as cineastas Susana Costa Amaral e Érica Sarmet. A curadora Marina Pessanha será a mediadora. A entrada para ambos os seminários é franca e sujeita à lotação da sala.

A programação completa da mostra poder ser consultada no site www.caixacultural.gov.br.

Mostra Barbara Hammer – Um cinema experimental lésbico

Data: 18 a 30 de abril

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1 – Av. Almirante Barroso, 25 – Centro (Metrô e VLT: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes CAIXA pagam meia.

Lotação: 78 lugares (mais três para cadeirantes)

Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 10h às 20h

Acesso para pessoas com deficiência