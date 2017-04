Sidney, Tata, Marina e Daniel © Cadu Silva

Começou a ser rodado, nas ruas de São Paulo, “Sequestro Relâmpago”, novo longa-metragem da premiada cineasta Tata Amaral. Inspirado em fatos reais, o filme conta a história de uma jovem sequestrada numa noite em São Paulo. Seus sequestradores, também jovens, poderiam ser seus colegas de escola. Mas vivem em lugares distintos, separados pelo Rio Pinheiros e pelas diferenças sociais, econômicas e culturais.

O longa é a estreia de Marina Ruy Barbosa e Daniel Rocha no cinema, ao lado de Sidney Santiago, que atuou em “Os 12 Trabalhos”, pelo qual recebeu o troféu Redentor de melhor ator no Festival Internacional do Rio de 2006.

Na trama, Isabel (Marina Ruy Barbosa), ao sair de um bar em um bairro boêmio de São Paulo, é surpreendida por dois jovens, Matheus (Sidney Santiago) e Japonês (Daniel Rocha), que a forçam a entrar em seu carro.

Matheus e Japonês não são amigos, estão juntos apenas para fazer uma série de sequestros naquela noite e Isabel é a primeira vítima. Só que o plano sai errado ao se depararem com dificuldades no caixa eletrônico e decidem manter Isabel como refém até a manhã seguinte.

Os três passam a noite dirigindo de um lado para o outro, a maior parte do tempo em avenidas e bairros às margens da cidade. Matheus e Japonês não sabem o que fazer com Isabel. Refém em seu próprio carro, ela precisa negociar a sua vida.

“Sequestro Relâmpago” tem roteiro de Marton Olympio, Henrique Figueiredo e Tata Amaral, direção de arte de Vera Hamburger, direção de fotografia de Carlos Zalasik, produção executiva de Rafaella Costa e música de André Woong e convidados.