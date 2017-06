"Dente Canino", de Giorgios Lanthimos

A mostra Cinema Grego Contemporâneo – Memórias da Crise, que acontece de 6 a 18 de junho, na Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta 12 filmes realizados entre 2009 e 2016, com curadoria de João Juarez Guimarães, Diana Iliescu e Anna Karinne Ballalai. O evento traz algumas das mais representativas produções da chamada Greek Weird Wave (“Estranha onda grega”, em tradução literal).

Em meio à crise econômica que afeta a Grécia, emergiu uma nova “onda” de filmes, cujo olhar revela uma realidade que a crítica especializada, incapaz de definir seus contornos, contentou-se em chamá-la de “estranha”. Com efeito, são obras estranhas com personagens grotescos, em meio a situações bizarras e artificiais.

A seleção de filmes apresenta diversos destaques. Ganhador do Prêmio Un Certain Regard, do Festival de Cannes de 2009, e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010, Dente Canino, de Giorgios Lanthimos (2009) é, certamente, o filme mais aclamado da mostra. Narra a história de jovens que, excessivamente protegidos pelos pais, nunca tiveram contato com o mundo exterior. O filme será exibido nos dias 6 e 18 de junho.

O mesmo isolamento se observa em longas mais recentes como L (2012), de Babis Makridis, ou Os Sentimentais (2016), de Nikso Triantafillidis. Em outras produções, como Academia de Platão (2009), de Filippos Tsitos, Meu País (2010), de Syllas Tzoumerkas, e Xenia (2014), de Panos H. Koutras, a realidade catastrófica parece, pouco a pouco, contaminar a vida cotidiana com uma espécie de desassossego epidêmico cada vez mais ameaçador. Em Attenberg (2010), de Athina-Rachel Tsangari, esse estranhamento se faz notar, ainda, quando uma jovem descobre a sexualidade ao mesmo tempo em que cuida do pai à beira da morte.

Para discutir a visão de mundo inquietante das produções, a mostra apresentará o bate-papo A Representação da Crise no Cinema Grego, com o mais importante filósofo grego contemporâneo, Theofanis Tasis. O debate ocorrerá no dia 14 de junho, às 19h10, e terá tradução simultânea.

Formado em física e filosofia pela Universidade de Creta, na Grécia, e PhD na Alemanha, Tasis é autor de teorias que trabalham conceitos de imagem e identidade na esfera social e abordará o modo como a crise grega tem sido transposta para as telas do cinema.

Em paralelo, ao longo de toda a temporada, será distribuído, gratuitamente, um catálogo contendo informações de cada filme, além e textos inéditos de Anna Karinne Ballalai, Luis Carlos Junior e Victor Narciso.

A programação completa da mostra e a versão digital do catálogo estão disponíveis no site www.ginja.com.br/cinemagrego.

Mostra Cinema Grego Contemporâneo – Memórias da Crise

Data: 6 a 18 de junho

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 1 – Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Lotação: 78 lugares (mais três para cadeirantes)

Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 10h às 20h

Acesso para pessoas com deficiência