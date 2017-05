Lançada em 1990, a cultuada série Twin Peaks, de David Lynch e Mark Frost, tem milhares de fãs pelo mundo. Após o anúncio da terceira temporada, retomada 25 anos depois do assassinato de Laura Palmer, Mark Frost lança A História Secreta de Twin Peaks. A obra, escrita numa narrativa inventiva e nada convencional, apresenta um dossiê compilado por um Arquivista desconhecido e enviado pelo FBI para a agente TP, com o intuito de descobrir a identidade por trás da montagem dessa documentação.

Com recortes de jornal, trechos de diários, informações secretas e arquivos do FBI, o livro conta com informações valiosas para que o leitor possa ir fundo e saber mais do que ninguém sobre episódios e personagens da série. E, quem sabe, desvendar tudo o que está por trás dos misteriosos acontecimentos nessa icônica cidade do noroeste americano.

Sobre o autor: Mark Frost nasceu em 1953, em Nova York, e cresceu em Los Angeles. Roteirista de séries de televisão, deu início em 1986 a sua colaboração com o diretor David Lynch, com quem fez três filmes antes de fundar a Lynch-Frost Productions e criar a cultuada série Twin Peaks, em 1990, pela qual recebeu um Globo de Ouro. Publicou seu primeiro livro, The List of Seven, em 1993. Mora em Los Angeles.

A História Secreta de Twin Peaks

Autor: Mark Frost

Tradução: Simone Campos e Stephanie Fernandes

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 368

Preço: R$ 119,90