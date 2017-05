A ANCINE e o British Film Institute – BFI promovem, no próximo dia 20 de maio, um encontro de produtores brasileiros e do Reino Unido, durante o Festival de Cannes. O evento tem como objetivo celebrar o Acordo de Coprodução Cinematográfica, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, promulgado em março, e oferecer aos produtores de ambos os países a oportunidade de networking.

O evento contará com apresentações da assessora internacional da ANCINE, Ana Julia Cury Cabral, da representante do Programa Cinema do Brasil, Leila Bourdoukan, e das representantes do BFI, Isabel Davis e Katie Ellen, que falarão sobre os sistemas de fomento dos dois países, além de abordar questões relativas à distribuição.

Kris Thykier, produtor do filme “Trash – A Esperança Vem do Lixo”, também participa do evento, contando um pouco de sua experiência nesta que é considerada a mais bem-sucedida coprodução entre o Brasil e Reino Unido.

As atividades são abertas ao público e acontecem de 11h às 12h30, no dia 20 de maio, no UK Filme Centre – Pavilion 119 (Royaume Uni) – Village International – Riviera, no Festival de Cannes.

No último dia 30 de março, entrou em vigor o Acordo de Coprodução Cinematográfica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. O documento inclui também no escopo as produções voltadas para televisão e tem potencial para aumentar o volume de negócios entre empresas brasileiras e britânicas do setor audiovisual, já que o reconhecimento do status oficial de coprodução permite o acesso às ferramentas de fomento de todos os países envolvidos.