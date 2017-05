O NordesteLab 2017, que acontece de 30 de maio a 2 de junho, em Salvador, receberá o ator Antonio Pitanga, na mesa “Cinema Negro – Conexões na Diáspora”, que acontece no dia 2 de junho, às 15h50, no Goethe Institut Salvador/ICBA. A entrada é gratuita, mediante a lotação do espaço.

A plataforma de articulação audiovisual, que está na sua terceira edição, reafirma a importância de introduzir a discussão do cinema negro na sua programação e abre o espaço para que seus convidados possam dialogar sobre suas experiências e percepções dentro de um evento voltado para o mercado audiovisual. Em pauta também, a necessidade da expansão da produção cinematográfica realizada por negros, para que não sejam reproduzidos conhecidos estereótipos de personagens negros nas obras.

Além de Pitanga, participam da mesa importantes nomes do cinema negro: Jamile Coelho (Estandarte Produções), Stella Zimmerman (Asira Fimes), Urânia Munzanzu (Realizadora Independente/Comunidade Bogum), Viviane Ferreira (APAN) e a mediação será do produtor Emerson Dindo (Portátil).