Parceria entre dois dos maiores autores de fantasia do mundo, “Belas Maldições”, de Neil Gaiman e Terry Pratchett, é o livro favorito de muitos fãs do gênero. Em maio, a Bertrand Brasil lança edição revisada e com capa renovada da obra, que vai ganhar uma adaptação para a TV em 2018.

A trama acompanha dezenas de personagens no que parecem ser os últimos dias antes do fim do mundo. Crowley, um demônio, e Aziraphale, um anjo, representam o que há de Bom e Mau no planeta. Mas, depois de 4 mil anos vivendo por aqui, eles se tornaram grandes amigos e desenvolveram certo gosto pela humanidade. Para tentar evitar o armagedom, eles precisam encontrar o Anticristo, um menino de 11 anos.

Mas a tarefa não será das mais fáceis, porque aparentemente o Anticristo foi confundido na maternidade e acabou crescendo no lugar errado, com a família errada. No caminho, eles ainda vão topar com uma jovem bruxa que foi a única a prever corretamente o fim do mundo, alguns caçadores de bruxa e até os quatro cavaleiros do apocalipse, que têm trabalhos bem mundanos: Guerra e Fome, por exemplo, são respectivamente uma repórter correspondente de guerra e um magnata do fast food.

Descrito pelo jornal San Francisco Chronicle como “o Livro do Apocalipse como se fosse reescrito pelo Monty Python”, “Belas Maldições” reúne as melhores características dos dois autores, num mergulho hilário e um tantinho nonsense num mundo de fantasia cheio de referências.

Produzida pela BBC Studios, a série de TV inspirada em “Belas Maldições” será exibida pela Amazon, em 2018. O próprio Neil Gaiman escreveu os roteiros dos seis episódios.

Sobre os autores: Neil Gaiman é autor de livros de sucesso como “Stardust” e “Coraline”, além da icônica história em quadrinhos “Sandman”. Diversas de suas obras foram adaptadas para o cinema. A versão televisiva de “Deuses americanos” estreia no fim de abril no canal americano Starz. No Brasil, será exibida no serviço Amazon Prime. Terry Pratchett é autor da série de fantasia Discworld, best-seller traduzida para mais de trinta idiomas. Foi o autor de ficção que mais vendeu livros na Inglaterra na década de 1990, com mais de 65 milhões de exemplares. Morreu em 2015.

Belas Maldições

Autores: Neil Gaiman e Terry Pratchett

Tradução: Fábio Fernandes

Editora: Bertrand Brasil

Páginas: 350

Preço: R$ 42,90