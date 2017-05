As principais novidades do setor audiovisual no Brasil e no mundo podem ser conhecidas durante a Semana ABC, que acontece entre os dias 10 e 12 de maio, na Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo).

Evento anual, aberto ao público, promovido desde 2002 pela Associação Brasileira de Cinematografia, a Semana ABC tem o objetivo de apresentar ao mercado, estudantes e profissionais do audiovisual novas tendências de trabalho e gerar reflexão em torno de temas variados por meio de conferências, painéis e debates, que reúnem profissionais de diversas áreas do setor, do Brasil e do exterior, além de outras atividades, como a exposição de equipamentos.

A programação da Semana ABC 2017 contará com mais de dez mesas sobre diversos temas. Além das tradicionais voltadas à educação, som, direção de arte e montagem, estão as mesas sobre a abertura da Olimpíada Rio 2016 e sobre as mulheres na cinematografia brasileira.

Para o primeiro dia do evento, a mesa “Desafios, Tecnologia e Criatividade na abertura da Rio 2016” já tem confirmada a participação dos diretores Andrucha Waddington, Daniela Thomas e Fernando Meirelles, do diretor criativo da Oito Zero Oito Fábio Soares, que foi o diretor de projeções da abertura, e do iluminador Joyce Drummond, que irão compartilhar o processo criativo do espetáculo apresentado na cerimônia de abertura da Olimpíada sediada no Rio de Janeiro.

Outro destaque da edição deste ano é a mesa “Onde o vento faz a curva, mulheres na cinematografia brasileira”, que contará com a mediação da diretora de fotografia Heloísa Passos e com a presença da diretora Anna Muylaert, das diretoras de fotografia Barbara Alvarez e Luciana Baseggio, da diretora-adjunta do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo Beth Sá Freire e da jornalista Flavia Guerra.

Durante a Semana ABC 2017, ainda será realizada a 2ª Assembleia da recém-criada Federação Latino-Americana de Autores de Fotografia Cinematográfica – FELAFC, da qual a ABC é afiliada, com a presença de representantes dos oito países que a compõe (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai e Venezuela).

Na cerimônia de encerramento da Semana ABC, no dia 13 de maio, serão anunciados os ganhadores do Prêmio ABC 2017, quando serão prestigiados os profissionais que mais se destacaram na cinematografia brasileira em 2016.

Nesta décima sétima edição, a ABC premiará nove categorias: Melhor Direção de Fotografia em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Direção de Arte em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Montagem em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Som em Longa-Metragem de Ficção; Melhor Direção de Fotografia para Documentário em Longa-Metragem; Melhor Direção de Fotografia para Curta-Metragem; Melhor Direção de Fotografia para Série de TV; Melhor Direção de Fotografia para Filme Publicitário e Melhor Direção de Fotografia para Filme Estudantil.